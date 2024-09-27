يعد الطاجن من الاكلات الشهيرة من الأطباق المفضله لدى الكبار والصغار لمذاقها الطيب ويسهل تحضيرها بالكثير من المكونات المفيدة لصحة الجسم.

وتحتوى الدجاج بالعديد من الفوائد الغذائية التي تعود بالنفع لصحة الجسم.

وفي السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير طاجن الدجاج بالفرن بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة)

- طماطم : 4 حبات (مفرومة)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي البصل، والطماطم، والملح، والفلفل الأسود، والكاري في وعاء.

أضيفي قطع الدجاج إلى المكونات السابقة واخلطيها جيداً.

حمّي الفرن، وضعي الدجاج مع الصلصة في صينية وأدخليها إلى الفرن حتى تنضج قطع الدجاج تماماً، ثم قدميها.