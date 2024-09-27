الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أخر تحديث.. سعر اليورو اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي

اليورو
اليورو

سعر اليورو.. شهد سعر اليورو اليوم الجمعة، استقرارًا أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، وسجل سعره في البنك المركزي المصري  نحو 54.24 جنيه للشراء54.36 جنيه  للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر اليورو اليوم الجمعة في أول ايام العطلة الاسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وجاء سعره على النحو الاتي:

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سعر العملة الاوروبية اليورو اليوم الجمعة 

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.24 جنيه للشراء54.36 جنيه  للبيع

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.98 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك مصر

53.98 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

53.96 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.98 جنيه للشراء54.17 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

54.04 جنيه للشراء54.22 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك البركة

53.98 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.03 جنيه للشراء54.24 جنيه للبيع

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