الأرز بالكركم وجوز الهند .. المقادير وطريقة التحضير

تفضل الأمهات تحضير أصناف مختلفة من الوجبات لافراد أسرتها لتجدد من روح مائدة الغداء.

ويأتي الأرز في مقدمة القائمة المفضله والأساسية على مائدة الغداء لذا تفضل الأمهات تحضيره بأكثر من طريقة بأضافة التوابل او البهارات له لتغيير من مذاقه.

ويمكن تحضير الأرز باضافة الكركم المفيد لصحة الجسم، لانه يحتوى على فوائد عديدة أبرزها حماية الكبد من السموم.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الأرز بالكركم وجوز الهند بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- أرز بسمتي : ربع كيلو

- حليب جوز الهند : علبة

- الماء : نصف كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

طريقة التحضير

ضعي الأرز في مصفاة، واغسليه حتى يصبح الماء صافياً.

انقلي الأرز إلى قدر كبير، وأضيفي إليه حليب جوز الهند، والماء، والملح، والكركم.

اخلطي جيداً ثم غطيه بالغطاء.

اغلي المزيج على نار متوسطة لمدة دقيقتين.

حركي وخففي حرارة النار إلى منخفضة.

غطي القدر واطهي لمدة 10 دقائق أخرى.

ارفعيه عن النار، واتركيه لمدة 10 دقائق.

اسكبي الأرز وقدميه ساخناً.