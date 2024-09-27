الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

الأرز بالكركم وجوز الهند .. المقادير وطريقة التحضير

بوابة الوفد الإلكترونية

تفضل الأمهات تحضير أصناف مختلفة من الوجبات لافراد أسرتها لتجدد من روح مائدة الغداء.

ويأتي الأرز في مقدمة القائمة المفضله والأساسية على مائدة الغداء لذا تفضل الأمهات تحضيره بأكثر من طريقة بأضافة التوابل او البهارات له لتغيير من مذاقه.

ويمكن تحضير الأرز باضافة الكركم المفيد لصحة الجسم، لانه يحتوى على فوائد عديدة أبرزها حماية الكبد من السموم.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الأرز بالكركم وجوز الهند بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- أرز بسمتي : ربع كيلو

- حليب جوز الهند : علبة

- الماء : نصف كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

طريقة التحضير

ضعي الأرز في مصفاة، واغسليه حتى يصبح الماء صافياً.

انقلي الأرز إلى قدر كبير، وأضيفي إليه حليب جوز الهند، والماء، والملح، والكركم.

اخلطي جيداً ثم غطيه بالغطاء.

اغلي المزيج على نار متوسطة لمدة دقيقتين.

حركي وخففي حرارة النار إلى منخفضة.

غطي القدر واطهي لمدة 10 دقائق أخرى.

ارفعيه عن النار، واتركيه لمدة 10 دقائق.

اسكبي الأرز وقدميه ساخناً.

 

مواد متعلقة

وصول أبطال أفريقيا لكرة اليد بنادي سموحة

اﻟﺘﻘﺸﻒ ﺳﻼح اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻄﻠﻖ تحالف دوﻟﻲ ﻟﻨﺼﺮة اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

وزير الخارجية يُلقي بيان مصر أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ٧٧ والصين

المقاومة تحرق المستعمرات الإسرائيلية وتوقف الملاحة فى "بن جوريون"
الجريدة الورقية