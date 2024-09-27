الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إعلام الاحتلال: الغارات العنيفة على ضاحية لبنان هدفها قتل حسن نصر الله

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أفادت فضائية “روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها نقلا عن صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية بأن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم قبل قليل مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت".

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الاحتلال يستخدم قنابل حافرة للأرض في غاراته ببيروت

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الاحتلال يعلن بدء تنفيذ غارات جديدة على مواقع حزب الله بجنوب لبنان

وقال «حزب الله»، الجمعة، إنه قصف مدينة طبريا الواقعة على بعد أكثر من ثلاثين كيلومتراً عن الحدود مع لبنان، بصلية صاروخية، رداً على غارات كثيفة تستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه قصفوا «مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية»؛ وذلك «رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين»، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيّرات وصواريخ دخلت الأجواء الإسرائيلية من لبنان، الجمعة. وأوضح الجيش أن المسيّرات خرقت أجواء منطقة روش هانيكرا الساحلية واعترضتها دفاعات الجيش، مضيفاً أنه جرى اعتراض صواريخ عدة أيضاً.

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