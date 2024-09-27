الاحتلال يعلن بدء تنفيذ غارات جديدة على مواقع حزب الله بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال بدء تنفيذ غارات جديدة على مواقع لحزب الله في الجنوب اللبناني، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

إسرائيل تلقي بالقنابل العنقودية فوق المنازل في لبنان.. صورة





ومن جانبه، قالت مصادر لبنانية، إن قوات الاحتلال تلقي قنابل عنقودية مع كل غارة، على منازل المواطنين في بيروت، مشيرة إلى أنها خطرة وتهدد حياة السكان.

وأضافت أن القنابل العنقودية ألقى منها الاحتلال فوق كفرملكي وحومين، في الأراضي اللبنانية.

القنابل العنقودية

القنابل العنقودية، عبارة عن عبوات تحمل عشرات إلى مئات القنابل الصغيرة، والمعروفة أيضا باسم الذخائر الصغيرة. يمكن إسقاط العبوات من الطائرات أو إطلاقها من الصواريخ أو إطلاقها من المدفعية أو المدافع البحرية أو قاذفات الصواريخ.

تنفتح العبوات على ارتفاع محدد، اعتمادا على منطقة الهدف المقصود، وتنتشر القنابل الصغيرة فوق تلك المنطقة.

يتم دمجها بواسطة جهاز توقيت لتنفجر بالقرب من الأرض أو عند ارتطامها بها، مما يؤدي إلى نشر الشظايا المصممة لقتل الأفراد أو تدمير المركبات المدرعة والدبابات.

إسرائيل تستعد للدخول البري إلى لبنان





وفي سياق آخر، انتشر عدد من الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على حدود بيروت الجنوبية، في إشارة إلى استعدادهم للدخول البري للبلاد، وذلك حسب مصادر لبنانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث أمس الخميس، عن عملية إضافية في لبنان، ولم يذكر تفاصيل العملية

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أنه استكمل تجنيد لوائي احتياط لمهام عملياتية في الجبهة الشمالية، مشيرا إلى أنه تم فتح وحدات مستودعات الطوارئ وتوزيع معدات لوجستية ووسائل قتالية على جنود الاحتياط.

وأضاف الاحتلال في بيانه: في إطار رفع الاستعدادات على الساحة الشمالية خلال الأيام الأخيرة تم تجنيد لوائيْ احتياط للمشاركة في القتال في الحملة الشمالية.