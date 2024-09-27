الاحتلال يستخدم قنابل حافرة للأرض في غاراته ببيروت

استخدم جيش الاحتلال استخدم قنابل حافرة للأرض وقنابل 2000 رطل في الغارات على ضاحية بيروت، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” نقلا عن تقارير خارجية.

وذكرت ن وسائل إعلام لبنانية قالت إن هناك عدد كبير من سيارات الإسعاف والدفاع المدني وصلت إلى المكان المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

متحدث جيش الاحتلال: نواصل استهداف أهداف تهدد أمن إسرائيل في لبنان





وفي إطار آخر، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن القوات الإسرائيلية مستمرة في استهداف مواقع وصفها بـ "الإرهابية" في لبنان، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية لحماية مواطني إسرائيل من التهديدات المتزايدة ، وأكد أن الجيش قصف المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وتابع أن الجيش نفذ "ضربة دقيقة" على المقر الرئيسي لقيادة حزب الله، مشيراً إلى أن هذه العملية جاءت ضمن حملة أوسع تستهدف البنية التحتية العسكرية للحزب. "لقد تم استهداف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية بشكل مباشر،" حسب تصريحاته، موضحاً أن الضربات تأتي رداً على الهجمات المستمرة من قبل حزب الله على الأراضي الإسرائيلية.

الضاحية الجنوبية تعتبر معقلاً أساسياً لحزب الله، وتعد هذه العملية واحدة من أعنف الضربات التي تنفذها إسرائيل ضد مواقع الحزب في بيروت. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث يشن حزب الله هجمات صاروخية متواصلة على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية.

من جهة أخرى، حذرت عدة أطراف دولية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة بين الطرفين، خصوصاً في ظل عدم وجود مؤشرات على تهدئة الأوضاع قريباً.