الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري في البنوك والصرف الألي

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الجمعة.. واصل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة بماكينات الصرف الألي ATM، استقراره، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم نحو 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.50 جنيه و48.60 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.63 جنيه 48.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الجمعة، وجاء سعره على النحو الاتي:

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قرار جديد في واقعة مصرع شخص أمام قطار البدرشين

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الاحتلال يعلن بدء تنفيذ غارات جديدة على مواقع حزب الله بجنوب لبنان

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالآتي

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.

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