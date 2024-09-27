صرحت نيابة الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة البدرشين بالجيزة.

قرار جديد في واقعة مصرع شخص أمام قطار البدرشين

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار مما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع سوداني سقط من الطابق 11 بعين شمس

كشفت التحريات ، في واقعة مصرع سوداني إثر سقوطه من الطابق الـ 11 بمنطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، عن أن المتوفى حاول إنقاذ نجل سيدة استغاثت به، والذي أغلق عليه الباب الخاص بالعقار السكني محل إقامتهم.

وأضافت التحريات الأولية للواقعة؛ عند محاولة الدلوف لفتح الباب عن طريق الشرفة للوصول إلى الشقة، اختل توازنه وسقط من الطابق الـ11 بالعقار بمنطقة عين شمس.

كانت البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، بلاغا من ربة منزل يفيد بسقوط شخص من الطابق الـ11 لمبنى سكني، في شارع الزهراء بمنطقة عين شمس، ما أسفر عن وفاته، وأظهرت المعاينة والتحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن الشخص الذي سقط سوداني الجنسية.