ندوة توعوية عن الصناعة المحلية بسوهاج

نظم مركز سوهاج للاعلام وديوان عام محافظة سوهاج ندوة توعوية عن أهمية الصناعة المحلية فى المنطقة الصناعية بحى الكوثر بسوهاج وفرص العمل المتاحة فى إطار جهود الدولة لتشجيع الصناعة والاستثمار فى طاقات الشباب .

صرحت بذلك إيمان إمام مدير مجمع سوهاج للاعلام ، وأضافت بأن هذه الندوة تأتى فى ضوء حملة " بداية " التى تولى العمل والإنتاج والاستثمار اهتمام خاص حيث تتعاون جهود الجهات التنفيذية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

جاء لقاء اليوم وسط حشد من أصحاب المصانع والهناجر وبيوت النول وطلبة المعاهد الفنية بحضور فريدة سيد سلام رئيس حى الكوثر و عبد الرحيم عثمان جهاز تنمية المشروعات و بهاء عبدالكريم مدير وحدة الإحصاء والمعلومات و باسم هلال مدير وحدة السكان و مارى عدلى جمعية آل قرة .

و قد تحدثت فريدة سلام حول الفرص المتاحة بالمنطقة الصناعية وسعيها لتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجه أصحاب المصانع وجهود المحافظة فى حلها وكيف تعمل ان يكون حى الكوثر مجتمع متكامل اجتماعى واقتصادي متطور وخاصة أن الحى به إمكانات ومقومات تمكنه بقوة ان يكون قلعة صناعية تضاهي فى مكانتها أعظم مناطق الصناعة والإنتاج ثم تحدث عبدالرحيم عثمان مدير جهاز تنمية المشروعات حول الخدمات التى من شأنها تحفيز الشباب على العمل والإنتاج وان الدولة تسعى من خلال الصندوق الواحد إصدار التراخيص لراغبى الاستثمار بسهولة ويسر.

بالإضافة إلى اكسابهم الخبرة والمهارة والتأهيل والتسويق وربط إمكان الإنتاج والتوزيع وعمل معارض دورية وفتح أسواق خارجية وتيسير التصدير والاستيراد الخامات الأولية للإنتاج ثم تحدثت مارى عدلى، الله والتى تمثل إحدى منظمات المجتمع المدنى الفاعلة فى مجال تشغيل الشباب عن خدمات الجمعية فى المجال الاجتماعى والخدمى وأعربت عن استعداد الجمعية لعمل ملتقى توظيفى للشباب لعرض فرص العمل المتاحة .