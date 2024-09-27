سند شباب الصعيد يختتم دورة إعداد القادة بالمنيا

اختتم كيان سند شباب الصعيد بمحافظة المنيا ، دورة إعداد القادة ، والتي شارك بها لفيف من الشباب والفتيات ، وقال محمد على عبد المنعم، المستشار الإعلامى المتحدث بإسم كيان سند شباب الصعيد بمحافظة المنيا، انه فى اطار انطلاق المبادرة الرئسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة".

اختتم كيان "سند شباب الصعيد" بمحافظة المنيا دورة إعداد القادة ضمن برنامج إعداد القادة ، وأكد عبد المنعم، ان الدورة تهدف إلى تطوير مهارات القيادة الشخصية والمهنية وتنمية الذات ، لـ 120 شابا وفتاة من الأعضاء الجدد في الكيان ، وقد شهدت الدورة حضور الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة ، و أحمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ، و محمود نصر منسق الكيان بمحافظة المنيا.

وقدم إبراهيم عبد الحميد نائب منسق سند بالمنيا ، بجانب الدكتورة شيماء مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية ، محاضرات متعددة حول مواضيع القيادة، أنماط القيادة، الشخصية المؤثرة، وتنمية الذات والتنمية البشرية ، كما تناولت الدورة عدة محاور مهمة، من بينها ، تعريف القيادة وأنماطها، صفات القائد المبدع ، محددات الشخصية والتواصل الفعّال، ومراحل تكوين الفرق.

ويأتي هذا البرنامج تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، و إشراف الدكتور عبد المنعم أبو جبل، رئيس اتحاد الكيانات الشبابية، ومتابعة الدكتور محمد حمدي، القائم بأعمال رئيس كيان سند، ومحمود نصر منسق محافظة المنيا.