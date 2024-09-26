مدرب النصر يستبعد تاليسكا من مواجهة الوحدة في الدوري السعودي

استقر الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر، على اللاعبين الأجانب الذين سيستدعيهم في قائمته لمواجهة الوحدة ببطولة الدوري السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة ضيفه الوحدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

ويحق لكل ناد تسجيل 10 لاعبين أجانب في قائمته على أن يكون 2 منهم مواليد 2003 أو أصغر، مع إدراج 8 لاعبين فقط في قائمة كل مباراة.

استبعاد تاليسكا من قائمة مباراة الوحدة

واستقر بيولي على استبعاد البرازيلي أندرسون تاليسكا من قائمة مباراة الوحدة لأسباب فنية، إضافة للكرواتي المصاب مارسيل بروزوفيتش لعدم الجاهزية.

وقرر بيولي استدعاء الجناحين البرازيليين أنجيلو بورجيس، ويسلي تيكسيرا لقائمته لمواجهة الوحدة، إضافة لمواطنهم الحارس بينتو، البرتغاليين كريستيانو رونالدو، أوتافيو مونتيرو، السنغالي ساديو ماني، الفرنسي محمد سيماكان وأخيرًا الإسباني إيميريك لابورت.

موعد مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

ويستضيف النصر نظيره الوحدة، غدًا الجمعة 27 سبتمبر على استاد الأول بارك معقل “العالمي”، في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC.