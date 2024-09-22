سلطان السعود: ميتروفيتش أفضل محترف في الدوري السعودي

أكد سلطان السعود نجم الهلال السعودي السابق، أن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هو أفضل محترف في الدوري السعودي للمحترفين حاليًا.

وواصل سلطان السعود في مداخلة عبر "زووم" لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"هناك العديد من المحترفين في الدوري السعودي ومن وجهة نظري، ميتروفيتش هو أفضل محترف".

وأشار:" خسارة مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا، جاءت بسبب ظروف خاصة وهو تأخير وصول الفريق إلى الإمارات، أتوقع أن هذا لن يتكرر مرة أخرى وسوف يواجه الفريق العين هذا الموسم من جديد".

وتابع:"الهلال هو الأقوى في الدوري السعودي للمحترفين الآن، يأتي النصر في المركز الثاني ويأتي الاتحاد والأهلي بعدهم".

وأختتم:"نيمار يقترب من العودة وسوف يكون إضافة قوية للغاية للهلال، أتوقع أن أمامه شهر للعودة".