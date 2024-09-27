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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشكيلة الوحدة لمواجهة النصر .. إيجالو في الهجوم

إيجالو لاعب الوحدة
إيجالو لاعب الوحدة السعودي

أعلن المدير الفني جوزيف زينبايور تشكيلة فريق الوحدة الأساسية لمواجهة النصر في المباراة التي ستجمنع بينهما على ملعب الأول بارك بعد قليل لحساب الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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ويدخل الوحدة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله العويشر

الدفاع: سعيد المولد – كريتو – جواد اليميق – العلائلي

الوسط: باخشوين – المكعازي – باكونا

الهجوم: يوسف الأمين – جودوين - إيجالو

يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 8 نقاط.

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