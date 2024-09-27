الأمن العام يلاحق تجار المخدرات ويضبط 407 متهمين

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط قضايا المخدرات

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (349) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (407) متهمين ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (245,706 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (29,050 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,174 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,640 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (10,515 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (7,939 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (1,996 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,095 كيلو جرام).كمية من مخدر فرجينيا وزنت (200 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 940 جرام).كمية من مادة MDME المخدرة وزنت (521,5 جرام)،كمية من مخدر الكوكايين وزنت (241,8 جرام).كمية من مخدر الكيتامين وزنت (6,5 جرام).كمية من مادة GHB المخدرة وزنت (164,5 جرام).عدد (32) طابع مخدر.عدد (2) أمبول مخدر.عدد (32055) قرص مخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات) .

وقدرت أفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية انه بتاريخ 26 سبتمبر الجارى وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية) وحال محاولة إستيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.