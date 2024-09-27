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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

معلقي مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى السعودية مساء الجمعة، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في مواجهة خاصة ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي.

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محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي بالسوبر

 ستقام المباراة على ملعب "المملكة أرينا" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية

يشارك النادي الأهلي في هذه المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يدخل الزمالك المباراة ممثلاً عن كأس الكونفدرالية الأفريقية، مما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين، كونهما أبرز الأندية المصرية في الساحة الأفريقية.

معلقو المباراة: الشوالي وشلبي وعوض يتصدرون المشهد

تتولى شبكة قنوات beIN Sports HD نقل المباراة، وقد أسندت التعليق إلى المعلق التونسي عصام الشوالي. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شبكة قنوات MBC مصر ببث المباراة، حيث سيتواجد المعلقان مدحت شلبي وفارس عوض في كابينة التعليق.

من المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة كبيرة من جمهور الفريقين، سواء في المدرجات أو عبر الشاشات، نظراً لأهمية اللقب والتنافس التاريخي بين الأهلي والزمالك.

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