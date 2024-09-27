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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي بالسوبر

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين في الثالثة عصر اليوم الجمعة بمقر فندق الإقامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

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وسيشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة اليوم أمام الأهلي، وسيمنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بأدوارهم في الملعب وطريقة اللعب في اللقاء.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب نادي الشباب السعودي استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.

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