دعم خاص للعائلات.. 100 يورو مكافأة عيد الميلاد للموظفين في 2024

أعلنت الحكومة عن تقديم "مكافأة عيد الميلاد" بقيمة 100 يورو للموظفين الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي 28 ألف يورو، وذلك في خطوة تهدف لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، وبالتزامن مع صرف العلاوات السنوية.

جدير بالذكر أن هذه المكافأة ستخصص للعائلات التي لديها زوج وطفل واحد على الأقل معتمدين مالياً.

وفقاً للتعديلات التي وافقت عليها لجان المالية والموازنة في مجلس الشيوخ، سيتم تقديم هذه المساعدة المالية للموظفين الذين يقدمون طلباً مكتوباً يثبت أحقيتهم في الحصول عليها.

علما بأن تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المبادرة حوالي 100.3 مليون يورو للعام 2024.

وأهم هذه المبادرة الإشارة إلى أن المكافأة لن تُحتسب ضمن الدخل الإجمالي للموظف، مما يعني أن المبلغ سيكون صافياً.

ومع ذلك، تبقى الأسر التي تعيش في شراكات غير رسمية خارج نطاق هذه المبادرة، حيث أوضح نائب الوزير ليون أن القوانين الحالية لا تشمل هذه الفئة بسبب التشريعات القديمة.

لتلقي المكافأة، يجب على الموظف أن يكون متزوجاً ولديه طفل معتمد مالياً، سواء كان هذا الطفل مولوداً في إطار الزواج أو بالتبني أو الرعاية.

كما أن الأسر ذات الوالد الواحد مؤهلة للحصول على المكافأة، في حالة وفاة أحد الوالدين أو إذا كان الطفل معتمداً من قبل أحد الوالدين فقط.

في النهاية، سيكون على أصحاب العمل التأكد من استحقاق الموظفين لهذه المكافأة خلال عملية التسوية الضريبية، مما يضمن تقديم الدعم للذين يحتاجونه فعلاً.