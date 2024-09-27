تحرير 5 محاضر فى حملة تموينية في قوص بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، برئاسة المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص، و فراج الوحش، نائب رئيس مجلس المدينة، بتفقد مستوي النظافة بالمخابز التي شملتها الجولة، مؤكدا علي ضرورة التطهير والتعقيم الدوري للادوات المستخدمة بكافة مراحل عملية الإنتاج.

وقام بمراجعة اوزن ارغفة الخبز للتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة من قبل وزارة التموين ، كما إستفسر نائب رئيس المركز فراج الوحش، من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره، مؤكداً علي ضرورة حصول المواطنين على إحتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياه للمواطنين.

واوضح نائب رئيس مركز قوص فراج الوحش، ان اعمال الحملة اسفرت عن تحرير 5 محاضر منها 3 محاضر لعدم مطابقة المواصفات ، و٢ لعدم اعلان عن قائمة التشغيل، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية الإنتاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.

رئيس محلية قوص يتفقد سير العمل بمنظومة مياه الشرب

ومن ناحية أخرى قام المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص، يرافقه المهندس محمد عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقوص، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمنظومة المياه بعدد من المحطات .

شملت زيارة رئيس مركز قوص ياسر حمادي ، المرور على محطة مياه قوص، ومحطة كوم سخين وكذلك محطة مياه شرب المعري، وذلك بهدف الاطمئنان على سير العمل والوقوف علي نسب ومعدلات التشغيل، وتوزيع حصص المياه المنتجة علي قري وجوع المدينة بما يضمن وصولها الي كافة المواطنين وبشكل مرضي.

وأشار إلى اهمية الدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب باعتبارها المسئول الأول عن توفير المياه المواطنين، مشددا علي ضرورة ادارة وتشغيل واستغلال جميع الاصول الشركة بما يضمن انتظام توصيل الخدمة وبالجودة المطلوبة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد المنعم مدبر فرع الشركة، إلتزام الشركة بتقديم الخدمة للمواطنين وفقا للمعاير المعتمدة، مؤكدا وفي الوقت نفسه علي إستمرار جهودها في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها بما يحقق رضا المواطن، في استمرارية ضخ المياه النقية، والتعامل الفوري مع اي شكاوى واردة.

وفي سياق متصل كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا قد نوهت بأنه لا صحة بشأن ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي حول تلوث مياه ودعوة المواطنين لعدم استخدامها، فهي تهيب بالسادة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، وتوصي بتوخي الحذر في تقصي الاخبار والحقائق مؤكدة أن جميع محطاتها تعمل بحالة جيدة وفقًا لتعليمات التشغيل القياسية، ولا توجد أي مشكلة تتعلق بجودة مياه الشرب.

ويتم سحب عينات من المياه بشكل دوري ومنتظم، ويتم تحليلها من قبل معامل الشركة ومعامل الصحة لضمان سلامة المياه وصلاحيتها للشرب، ومطابقتها لمعايير الجودة .

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