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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يحدد موعد تحركه لـ "المملكة أرينا"

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى ملعب المملكة أرينا في السابعة مساء اليوم الجمعة، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها التاسعة مساءً.

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محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي بالسوبر

يأتي ذلك بناء على التعليمات المقررة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الاجتماع الفني قبل المباراة ، من أجل الوصول في المواعيد المحددة قبل اللقاء .

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب نادي الشباب السعودي استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.

 

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