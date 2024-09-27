أبو الغيط يطلق نداءات ملحة من نيويورك ويحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري

غزة والسودان في قلب الدبلوماسية العربية

شهدت مشاركة أحمد أبو الغيط،الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المهمة التي تناولت قضايا إقليمية ملحة، أبرزها الوضع في غزة، والأزمة السودانية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والعلاقات العربية الدولية. وسلط أبو الغيط الضوء على ضرورة التحرك الدولي الفعال لإنهاء الصراعات، وشدد على دعم جامعة الدول العربية لوحدة السودان وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الدفاع عن حل الدولتين

شارك أبو الغيط في اجتماع وزاري رفيع المستوى ناقش الوضع في غزة وسبل تحقيق حل الدولتين كمدخل لتحقيق سلام عادل وشامل. وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط شدد في كلمته على ثلاث نقاط رئيسية: أولاً، ضرورة العمل على إضعاف الاحتلال الإسرائيلي من خلال فرض عقوبات على الاستيطان ومقاطعة منتجاته، ودعم المساعي الفلسطينية لإقامة الدولة. ثانياً، زيادة وتيرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية كخطوة تمهيدية للتفاوض بين دولتين قائمتين. ثالثاً، التأكيد على أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما حذر من استمرار انعدام الاستقرار وغياب الأمن في المنطقة في حال عدم التحرك الجاد نحو حل عادل.

وقال أبو الغيط في جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن وترويكا القمة العربية على المستوى الوزاري تحت رئاسة تانيا فاجون نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا، أن المنطقة العربية تقف عند منعطف طرق خطير، وأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة لوقف آلة القتل والتدمير الاسرائيلية فوراً، ومن ثم التدخل الحاسم لفرض الحل العادل، على أساس رؤية الدولتين، ووفقاً للمُحددات المعروفة دولياً، والتي تم التوافق عليها منذ ثلاثين عاماً ويزيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن أبو الغيط أشار في كلمته إلى أن المأساة التي نعيشها اليوم لم تبدأ في السابع من أكتوبر، وأن العودة ليوم السادس من أكتوبر لن يُمثل حلاً لأي طرف ولن يجلب الأمن والسلم لمنطقتنا العربية.

وشدد أبو الغيط على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل حاسم لفرض حل الدولتين وفقًا للمحددات الدولية المعروفة، مشيراً إلى أن إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون. كما شدد على أن المأساة الحالية لم تبدأ مؤخراً وأن العودة إلى نقطة زمنية سابقة لن تحل المشكلة، داعياً إلى الشجاعة في الانتقال من الحديث عن السلام إلى تنفيذه.

حث الأرجنتين ولقاء البرهان

التقى أبو الغيط بوزيرة خارجية الأرجنتين، ديانا موندينو، وحثها على إعادة النظر في بعض مواقف بلادها الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، خاصةً فيما يتعلق بالقدس، مؤكداً على أهمية مراجعة هذه المواقف لتجنب ردود فعل عربية سلبية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن اأبو بو الغيط أشار إلى الأهمية التي توليها الجامعة العربية لعلاقاتها التاريخية مع الأرجنتين وللصداقة العربية الأرجنتينية المبنية دوماً على الدعم المتبادل للقضايا العادلة، مثمنا مواقف تاريخية طالما اتخذتها الأرجنتين لدعم قضية فلسطين، ومعرباً في الوقت ذاته عن اسف الجامعة العربية حيال بعض المواقف التي تم تبنيها مؤخرا واعتبارها مرفوضة عربياً خصوصاً في موضوع القدس والذي يتسم اي تحرك أو حديث بشأنه بحساسية خاصة في ضوء أهميته البالغة.

وفي هذا السياق أوضح أبوالغيط للوزيرة موندينو أهمية مراجعة تلك التوجهات والمواقف الارجنتينية وتصحيحها تفادياً لردود فعل عربية غير مواتية ازاءها.

كما التقى أبو الغيط بالفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وأكد على موقف جامعة الدول العربية الثابت تجاه السودان، والذي يقوم على ضرورة الحفاظ على سيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وصون مؤسساته الوطنية. كما أكد أبو الغيط على جاهزية الجامعة لبذل أي مساعي حميدة لدعم السلام والاستقرار في السودان.

ومن جانبه شارك السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في اجتماعات رفيعة المستوى حول الوضع الإنساني في السودان ودعم السلام فيه. وقد شدد زكي على ضرورة الدعم المالي العاجل لتوفير المساعدات الإنسانية، وعلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، مؤكداً على المسؤولية السودانية الكاملة في إنشاء آليات لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ومنع تدفق الأسلحة.

أكد السفير زكي أن الوضع الإنساني المتدهور وتزايد تهديدات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وندرة الادوية المنقذة للحياة تتطلب ضرورة الدعم المالي العاجل لتمويل خطط منسقة عاجلة وقصيرة المدى لتوريد المساعدات الغذائية لاستعادة سبل العيش وانقاذا الموسم الزراعي. كما أعرب عن استعداد الجامعة للتعاون من أجل إنهاء الحرب الأهلية وصون مؤسسات البلاد ومقدراتها.

تُظهر أنشطة الجامعة الدول العربية في نيويورك التزام الجامعة بحل الصراعات الإقليمية، ودعمها لوحدة وسلامة الدول العربية، وتأكيدها على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. تُبرز هذه الأنشطة أيضاً أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإقليمية، والتنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.