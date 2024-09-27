الصحة الحيوانية يعلن تجديد منح الاعتماد الدولي لمعمل فحص الأغذية بالغردقة

أعلنت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، تجديد منح الاعتماد الدولي لمعمل الغردقة التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك بحصوله على شهادة الأيزو 17025 للعام الرابع على التوالي.

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ومن جانبها أكدت "عيد" أن لمعـمل الغردقة دورًا مهمًا في تقديم الخدمات الفنية، على رأسها فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني، مثل اللحوم، الألبان، الأسماك، الدواجن، ومنتجاتها، بالإضافة إلى فحص المخلفات الحيوانية الواردة والمصدرة والمتداولة في السوق المحلي بالمنطقة.

كما يساهم المعمل في التأكد من جودة وسلامة وصلاحية الأغذية المتداولة في المنشآت السياحية وثلاجات حفظ الأغذية بالمحافظة، إلى جانب دوره في تسهيل الإجراءات لأصحاب الحيوانات الأليفة من خلال إجراء التحاليل المعملية اللازمة وإصدار الشهادات الصحية.