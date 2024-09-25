صن رايز جاردن بيتش يحتضن ختام الدورة الثانية لمهرجان الغردقة السينمائي

أكدت حبيبة الشاعر، نائب رئيس مجموعة صن رايز الفندقية، وعضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، نجح فى جذب الأنظار تجاه مدينة الغردقة التى تعد أحد أهم الوجهات السياحية المصرية.

وأشارت حبيبة الشاعر ، فى تصريحات على هامش الحفل الختامى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، أن سياحة المهرجانات تعد من الأنماط الهامة التى تلعب دوراً کبيراً فى تنشيط المقاصد السياحية، لاسيما وأنها تسلط الضوء على تلك المقاصد وأهميتها وجمالها خاصة الفعاليات التى تم تنظيمها لضيوف المهرجان من المصريين والعرب والأجانب. وشددت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، على ضرورة استغلال مناطق الجذب السياحى لشعبية هذه المهرجانات بتنظيم البرامج السياحية المناسبه لها، لاسيما وأن مجموعة صن رايز ، كانت حريصة على رعاية مهرجان الغردقة لسينما الشباب، منذ كان فكرة حتى تمت ترجمتها إلى واقع ملموس.

وقالت نائب رئيس مجموعة صن رايز الفندقية، إن المهرجان ولد ووصل لدورته الثانية معنا فى صن رايز، ونتعاون مع إدارته ليكون واجهة سينمائية حضارية لمصر والعالم العربي.

وأشارت إلى أن مجموعة فنادق صن رايز، كانت حريصة على دعوة السياح الأجانب فى جميع فنادقها بالغردقة لحضور فعاليات المهرجان التى أقيمت على المارينا الخاصة بفندق صن رايز جاردن بيتش بالغردقة، ووفرت كافة السبل الممكنة لهم لنقل هذه الاحتفالات الترويجية عن سياحة المهرجانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للترويج بشكل فعال للمقاصد السياحية المصرية.