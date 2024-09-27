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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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سماع دوي انفجارات هزت سماء تل أبيب (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من القدس المحتلة، إن الليلة كانت ساخنة على تل ابيب بعد إطلاق الصاروخ البالستي أرض أرض من اليمن اتجاه تل ابيب الكبرى، وجرى سماع دوي انفجارات ضخم هز سماء تل ابيب وسمع صدى هذ الانفجارات سكان مدينة القدس.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتحدث أن هناك صاروخ بالستي واحد فقط قد اطلق من اليمن وأن  الاعتراضات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراضه، وأيضًا تتحدث البيانات عن أن الصاروخ لم  يخترق الأجواء والأراضي الإسرائيلية بل جرى اعتراضه قبل وصوله إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وأن سماع دوي الانفجارات جراء الاعتراضات الصاروخية التي انطلقت في أكثر من مكان خوفًا من سقوط الصاروخ.

وسائل إعلام إسرائيلية 

وتابعت: «تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن 17 إصابة في المجمل وهم اصابت طفيفة جراء تدافع المستوطنين اثناء محاولتهم الهروب إلى الملاجئ»، مشيرة إلى أن أكثر من 2 مليون مستوطن إسرائيلي توجهوا إلى الملاجئ جراء سماع دوي الانفجارات.

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