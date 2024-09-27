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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أستاذ علوم سياسية: حزب الله لا يريد توسيع الحرب مع الاحتلال (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ علوم سياسية، إن كثير من الدول العربية لا سيما مصر حذرت من أن هناك خطر من توسع الحرب بالمنطقة، إذ أن الحرب لن تبقى وتستمر على أراضي  غزة فقط، مشيرًا إلى أن أمريكا كانت تنظر إلى أنه طالما الحرب بعيدة عن إيران فمن الممكن أن تكون تداعيات الحرب محدودة.

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حزب الله بالجنوب اللبناني

وأضاف «الخطيب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله بالجنوب اللبناني موجود على الحدود الإسرائيلية منذ زمن بعيد، موضحًا أن إسرائيل تريد حجة لضرب لبنان وتدمير حزب الله، كون أن دولة الاحتلال تعتبر أن وجود حزب الله يمثل تهديدًا وخطرًا عليها.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقد بأن حزب الله سيقاوم كل مشاريعهم كما فعلوا بغزة، متابعًا: «الأمور لم تسوء بعد ولا زال حزب الله اللبناني والحوثيون لم يضربوا ويشنوا الهجمات العنيفة على دولة الاحتلال».

حزب الله لا يريد دخول حرب مباشرة مع إسرائيل

وأوضح أن حزب الله  لا يريد توسيع الحرب، كون أنه لا يريد أن يدخل في حرب مباشرة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تغيير الأمور والضغط على إسرائيل، ولكن لا ضغط أمريكي على إسرائيل لوقف التصعيد.

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