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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الصناعة يعقد لقاءً مع المستثمرين بقنا.. غدًا

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.

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تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 28/9 المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا ومناطقها الصناعية المختلفة بحضور المحافظ وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس في تمام الساعة 12 ظهراً.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا للمشاركة في هذا اللقاء لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

جديرٌ بالذكر أن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة على حدا والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.

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