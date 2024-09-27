الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة مع بداية أكتوبر (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى درجات الحرارة والظواهر الجوية على كل المحافظات.

تراجع في درجات الحرارة

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة "صدى البلد" قائلة: «مع بداية فصل الخريف نشهد تراجعا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، والعظمى بالقاهرة حاليا 32 درجة، وذلك بسبب الكتل الهوائية الباردة القادمة من البحر المتوسط».

وتابعت منار غانم: رغم انخفاض درجات الحرارة ما زال الإحساس مستمر بدرجات الحرارة وذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وكلما اتجهنا جنوبا ارتفعت درجات الحرارة، والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة.

انخفاض في نسب الرطوبة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا في نسب الرطوبة، ومع بداية أكتوبر سنشهد تحسنا في درجات الحرارة والإحساس بالبرودة، لذا يجب على طلاب المدارس والجامعات ارتداء ملابس ثقيلة في الساعات الأولى من الصباح تجنبا للإصابة بنزلات البرد.