الأرصاد تكشف عن مفاجأة في درجات الحرارة.. غدًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة 27 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد غدا رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 23، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25.