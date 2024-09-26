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حزب الله يتصدى لطائرتين ‏حربيتين بأسلحة الدفاع الجوي في لبنان
الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف عن مفاجأة في درجات الحرارة.. غدًا

أثر ارتفاع درجات
أثر ارتفاع درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة 27 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم

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حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد غدا رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 23، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25.

 

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