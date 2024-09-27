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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محاضرة فنية للاعبي للأهلي قبل مواجهة الزمالك

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية ختامية للاعبين في تمام الساعة السادسة والربع، وذلك استعدادا لخوض مباراة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

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الأهلي يخوض مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة استعداداً للسوبر الأفريقي

 ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة إعلان التشكيل الذي يخوض به الأهلي المباراة مع التأكيد على العديد من الجوانب الخططية وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب.

ويؤدى الفريق مرانًا خفيفًا داخل فندق الإقامة ظهر اليوم، ويؤدي اللاعبون صلاة الجمعة داخل الفندق أيضًا.

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في التاسعة مساءً على استاد المملكة آرينا بالرياض، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.

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