محاضرة فنية للاعبي للأهلي قبل مواجهة الزمالك

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية ختامية للاعبين في تمام الساعة السادسة والربع، وذلك استعدادا لخوض مباراة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

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ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة إعلان التشكيل الذي يخوض به الأهلي المباراة مع التأكيد على العديد من الجوانب الخططية وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب.

ويؤدى الفريق مرانًا خفيفًا داخل فندق الإقامة ظهر اليوم، ويؤدي اللاعبون صلاة الجمعة داخل الفندق أيضًا.

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في التاسعة مساءً على استاد المملكة آرينا بالرياض، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.