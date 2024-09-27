وزير الخارجية يلتقي بنظيره الهِندي علي هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم ٢٦ سبتمبر، بالسيد "سوبرامنيام جايشانكر" وزير خارجية الهند، وذلك على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة المُنعقدة حالياً في نيويورك.

وقد أكد وزير الخارجية على أن اللقاءات المُتعددة التي جمعت السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندي خلال الفترة الماضية، وترفيع العلاقات بين البلدين إلى مُستوي الشراكة الاستراتيجية، ولدت المزيد من الزخم في العلاقات الثنائية المتميزة، معرباً عن تطلع مصر لاستمرار تلك الوتيرة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن التطلع لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واستحداث آليات جديدة للتفاعل بين مجتمع الأعمال من الجانبين، ومواصلة دفع حركة التبادل التجاري، مشيداً بالتقدم المحقق على صعيد التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة انتاج الهيدروجين، بالإضافة إلى تدشين شركة مصر للطيران لخط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي.

ونوه وزير الخارجية إلى وجود تشابهاً في الأولويات التنموية والمواقف السياسية للبلدين، والتي تهدف إلى تحقيق السلام والإستقرار على المستوى الدولي، والاهتمام بالقضايا التي تتصدر أولويات الدول النامية بصفة عامة. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق ضمن الأطر متعددة الأطراف وكذا من خلال عضويتهما المشتركة في تجمع "بريكس".

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