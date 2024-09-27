أخر اجازة بالعام.. موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص والعام

يترقب العديد من الموظفين للإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024 والتي تبقت منهم اجازه واحدة، وهي إجازه 6 اكتوبر المقرر إن يتم منحها عقب أيام محدودة.

فيماتعتبر إجازة انتصارات حرب أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر بنصوص مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، ومنها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003، والتي أجازت لصاحب العمل استدعاء الموظف في يوم إجازته الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل وجوده في هذا اليوم مقابل تعويض العامل ماديا بصرف مثلي الأجر عن هذا اليوم وذلك للقطاع الخاص، أو منحه إجازة يوما بديلا لهذا اليوم، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

موعد إجازة 6 أكتوبر

وفقًا للتقويم الزمنى فإنه تُصادف إجازة نصر 6 أكتوبر هذا العام يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، وذلك احتفالًا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر.

تعتبر إجازة 6 أكتوبر 2024 بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون وستوافق الإجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات.