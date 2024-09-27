السوبر الأفريقي.. موقعة "المملكة أرينا" تشتعل بين أحلام الزمالك وأسلحة الأهلي

تتجه الأنظار في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة إلى ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية في كأس السوبر الأفريقي.

ويدير اللقاء الحكم الليبي معتز الشلماني بجانب مواطنه عطية محمد والتونسي خليل حساني حاملي راية بجانب الصومالي عمر أرتان حكماً رابعاً بجانب طاقم تقنية الفيديو من جنوب أفريقيا.

ويتجدد الصدام بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي بعد 30 عاماً منذ نسخة 1994 كما أن الأهلي هو الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 8 مرات مقابل 4 ألقاب للزمالك.

المواجهة الثالثة بين كولر وجوميز

وتدور المواجهة الثالثة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بعد الفوز الذي حققه الأهلي مع كولر على حساب جوميز بنتيجة 2-0 في نهائي كأس مصر بينما فاز الزمالك بمباراة الدوري بنتيجة 2-1.

ومن المنتظر أن يشهد لقاء السوبر تواجد العديد من النجوم العالميين على رأسهم البرازيلي ريكاردو كاكا والفرنسي باتريك فييرا والمدرب البرازيلي فيليبي سكولاري.