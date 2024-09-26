تامر عبدالمنعم يلتقي فرق البيت الفني بمسرح البالون ويعلن عن حفل انتصارات أكتوبر قريبا

عقد الفنان تامر عبدالمنعم ، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، مساء اليوم اجتماعا بفرق البيت للفنون الشعبية والإستعراضية بمسرح البالون والذي ضم فرقة رضا بقيادة د. إيناس عبدالعزيز، الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة د. عبير السمري، فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان وليد الحسيني المشرف الفني، وادارات مسرح البالون م. محمد خبازة مدير إدارة الإنتاج، م. ضياء داوود مدير العلاقات العامة والإعلام، أستاذ أشرف عبادي مدير إدارة الأمن بالبيت، والمخرج أشرف عزب مدير إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث، الفنان محمد عمر مدير خشبة المسرح، الفنان أحمد مصطفي مدير قاعة صلاح جاهين، أستاذ أسامة الشربيني مدير إدارة التسويق.

في مستهل الإجتماع قدم رئيس البيت تحياته لوزير الثقافة د. احمد فؤاد هنو ورئيس قطاع المسرح الفنان خالد جلال ورحب بجميع الحضور من فنانين وراقصين وموسيقين وفنيين وشرح رؤية الوزارة والقيادة بالمرحلة القادمة وخطة سير العمل المقبلة و استمع إلى مشكلات كل إدارة على حده وقدم كل مدير فرقة وإدارة أوراق بمتطلبات الفرقة التي تحت قيادته لحسن سير العمل ووعدهم بتذليل كافة العقبات التى تعيق سير العمل وتطوير الأداء .

جدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم أعلن عن إقامة حفل كبير بمناسبة إنتصارات السادس من أكتوبر تساهم فيه فرق البيت وسيتم الإعلان عنه بعد قليل.