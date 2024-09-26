أمين البحوث الإسلامية يتابع سير العمل بالإدارة العامة للطلاب الوافدين

ضمن جولته لمتابعة سير العمل بإدارات المجمع..

أجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي جولة بمدينة البعوث الإسلامية تفقد خلالها الإدارة العامة للطلاب الوافدين وذلك ضمن متابعته للعمل داخل إدارات المجمع؛ حيث تعمل الإدارة حاليًا بالتعاون مع مركز تطوير الطلاب الوافدين برئاسة الدكتور نهلة الصعيدي -مستشار شيخ الأزهر للوافدين، على الانتهاء من تقديمات الطلاب الوافدين للالتحاق بالمعاهد الأزهرية في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، وكذا تقديمات الطلاب الوافدين بمعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتنسيق جامعة الأزهر للطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادة الثانوية، إضافة إلى معادلة شهادات المعاهد والمدارس الخارجية.

وأكد الأمين العام خلال الجولة على ضرورة استمرار العمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، والارتقاء بالمستوى العلمي لهم في مختلف المراحل التعليمية، مضيفًا أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر يولي الطلاب الوافدين في مختلف المراحل التعليمية اهتمامًا كبيرًا من خلال رعايتهم وتقديم شتى سبل الدعم اللازم لهم؛ لما يمثله هؤلاء الطلاب من أهمية كبرى كسفراء للأزهر في مختلف دول العالم لينشروا منهجه الوسطي في ترسيخ السلام واحترام الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وخلال الجولة التقى الأمين العام عددًا من الطلاب وأولياء الأمور واستمع إلى مجموعة من الموضوعات محل اهتمامهم سواء ما يتعلق منها بالجانب الإداري أو باحتياجاتهم في الجانب العلمي أم الدورات التدريبية والتأهيلية في مختلف العلوم التي يحتاجون إليها، مشيرًا إلى اهتمام الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بدور الأزهر العالمي سواء من خلال ما يقدمه الأزهر في هذا الشأن من دور ريادي يتمثل في استقبال الطلاب الوافدين من دول العالم وتعليمهم وتأهيلهم كسفراء للأزهر، أو من خلال دوره في الإشراف على معاهد الأزهر الخارجية في عدد من دول العالم.