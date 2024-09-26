أمين البحوث الإسلامية يلتقي الأمناء المساعدين ومديري عموم المجمع لمناقشة طبيعة العمل

عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي لقاء موسعًا مع السادة الأمناء المساعدين ومديري عموم المجمع؛ وذلك للاطلاع على طبيعة العمل الحالية وخطة العمل المستقبلية لإدارات المجمع خلال الفترة المقبلة.

في بداية اللقاء ثمَّن الأمين العام الجهود المبذولة من جميع العاملين بإدارات المجمع، والتي تعمل على تحقيق رسالة الأزهر الشريف ودوره المعرفي سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدًا على ضرورة العمل من أجل مزيد من الأداء وتحمّل الأعباء، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في مختلف القضايا المطروحة والتي تمس المجتمع المصري والتي من أهمها بناء الإنسان من خلال الوعي بالتحديات وكيفية التغلب عليها، والمعرفة الكافية بالتحديات الفكرية التي نواجهها والتي تحتاج إلى التكامل المؤسسي في سبيل الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية الشباب من خطر المفاهيم والسلوكيات المنحرفة.

رؤية العمل المستقبلية

واستمع الأمين العام إلى رؤية العمل المستقبلية لكل إدارة من أجل تحقيق مزيد من التقدم في جميع المجالات العلمية، والعملية، والإدارية، والتحديات التي يمكن أن تواجههم لتنفيذ هذه الرؤية، مشيرًا إلى أهمية حفز همم العاملين وتشجيعهم على الإخلاص والتفاني في العمل لتحقيق مزيد من الجهد والعمل والإخلاص ابتغاءً لمرضاة الله -عز وجل-، وتحمل المسؤولية الدينية والمجتمعية الملقاة على مل فرد، مما يجعلنا أكثر قدرةً على مواجهة التحديات بوعي وتركيز وإخلاص.

أمين “البحوث الإسلامية” للعاملين بالمجمع: للأزهر حق علينا أن نؤدي رسالته حق الأداء

وعلى صعيد اخر، أجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي جولة تفقدية لإدارات المجمع في ثاني أيام توليه مهام عمله أمينًا عامًا للمجمع، حيث رافقه فيها الدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، ومديرو عموم إدارات المجمع.

وخلال جولته التقى الأمين العام بباحثي وموظفي المجمع، مؤكدًا أننا في مرحلة مهمة تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، والإخلاص في العمل فنحن أمام مسؤولية كبيرة أمام الله -عز وجل-، مشيرًا إلى أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية.

وأوصى الأمين العام العاملين بالمجمع باالإخلاص في العمل واستحضار النية لتحصيل الأجر الأعظم من الله، قائلًا: إن للأزهر حق علينا أن نؤدي رسالته حق الأداء وأنتم في قطاع من أهم قطاعات الأزهر العلمية ودوركم لا يقل عن دور الدعاة والعلماء فكونوا خير نموذج يُحتذى به.