كيفية تناول الحلويات بدون زيادة الوزن؟

يرتبط تناول منتجات الحلويات حتماً بالوزن الزائد، ولكن اتضح أنه يمكنك تناول الحلويات دون الإضرار بشخصيتك وعلاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يأكلونها يمكنهم إنقاص الوزن بنجاح.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تخيل حياتهم بدون الحلويات، ينصح بتناولها في الصباح وتمكن علماء من جامعة تل أبيب من التحقق من ذلك.

لقد أجروا تجربة بمشاركة 144 شخصًا يعانون من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 65 عامًا. ووفقا لشروط التجربة، التزم المتطوعون بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ما يصل إلى 1400 سعرة حرارية يوميا للنساء وما يصل إلى 1600 سعرة حرارية للرجال.

وفي الوقت نفسه، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات، وفي إحداهما سمح لهم بتناول مجموعة متنوعة من المنتجات الحلوة على الإفطار، بينما في الأخرى تم استبعاد السكر من النظام الغذائي.

ووفقا للخبراء، في المرحلة الأولى من التجربة، فقد المشاركون في المجموعتين الوزن بشكل مكثف بالتساوي، ولكن بعد ذلك، استمر أولئك الذين تناولوا الحلويات في فقدان الوزن، بينما توقف الآخرون عن فقدان الوزن، بل وبدأوا في زيادة الوزن تدريجيًا مرة أخرى.

ومعظم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يستعيدون الوزن المفقود. لا يمكن تصحيح ذلك إلا عن طريق تناول الطعام الذي تحبه، وإن كمية صغيرة من الحلويات في الصباح تقلل بشكل كبير من الشعور بالصداع، وتساعد على ضبط الحالة المزاجية الإيجابية، مما يساهم في اتخاذ موقف أكثر هدوءًا تجاه الطعام وعدم الإفراط في تناول الطعام.