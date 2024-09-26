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مصرع طفل بحادث دعس في نابلس
الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إسرائيل تكشف تفاصيل حزمة المساعدات الأمريكية

إسرائيل وأمريكا
إسرائيل وأمريكا

أعلنت إسرائيل، أن حزمة المساعدات الأمريكية تشمل 3.5 مليار دولار للمشتريات الأساسية في زمن الحرب و5.2 مليار دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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الرئيس الفلسطيني يطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

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مصر: ممارسات إسرائيل تهدد بانزلاق الشرق الأوسط

الرئيس الفلسطيني يطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

 

وفي إطار آخر، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها.

وأكد في كلمة دولة فلسطين امام الدورة الـ79 للجمعية العامة في نيويورك اليوم الخميس، سنقدم طلبا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.

وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال اثني عشر شهرا، حسبما ورد في الفتوى الصادرة بتاريخ التاسع عشر من يوليو الماضي.

 

الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار 

واكد ضرورة الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاعتداءات العسكرية وهجمات المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال الرئيس: إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية، وإرهاب من عصابات المستوطنين ترعاه وتدعمه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال.

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