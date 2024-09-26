وزير الخارجية والهجرة يلتقي في نيويورك مع المبعوث الأوروبي لدول الخليج

على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لقاء اليوم، مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو.

عرض الدكتور عبد العاطي رؤية مصر للتطورات الخطيرة الجارية في المنطقة، مؤكداً ضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وعدم اتساع نطاق الصراع في المنطقة على ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان، وأهمية تجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى حرب إقليمية.

وأوضح الوزير أن مفتاح التهدئة في المنطقة يكمن في ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما أكد ضرورة تبني مقاربة شاملة لحل الأزمة في اليمن، معرباً عن تأييد مصر لكل الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.

وشدد الدكتور عبد العاطي أيضاً على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، موضحاً ما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر. وأشار إلى أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن، معرباً عن دعم مصر للجهود الأممية ذات الصلة، مستعرضاً الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني الشقيق.