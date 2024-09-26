وزير الخارجية يطالب الدول الأوروبية بدعم مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع ألكسندر شالنبرج، وزير الشئون الأوروبية والخارجية للنمسا، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد وزير الخارجية خلال اللقاء ضرورة مواصلة جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، معرباً عن التطلع لدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وكذلك فيما يتعلق بتنمية مصادر الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر.

تطرق وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً على أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال، خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعدد الآزمات في المنطقة.

تناول الوزير عبد العاطي التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان مؤكداً على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وحذر من اتساع نطاق الصراع في المنطقة وجرها إلى حرب إقليمية.

كما أكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة مشيراً لمواصلة مصر لمساعيها الدولية لحشد الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.