حزب الله: استهدفنا مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏في قاعدة دادو الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏في قاعدة دادو الإسرائيلية برشقات صاروخية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

حزب الله يتصدى لطائرتين ‏حربيتين بأسلحة الدفاع الجوي في لبنان



تصدت وحدات الدفاع الجوي في حزب الله، لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏آتيتين من البحر، بإتجاه عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎.‎

وفي بيان لحزب الله، قال :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏آتيتين من البحر بإتجاه عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎."

وعلى صعيد آخر، قصف حزب الله، بعشرات الصواريخ، اليوم الخميس، عدداً من المواقع الإسرائيلية شمالي حيفا المحتلة من بينها شركة رفائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية، وانطلقت صفارات الإنذار في عشرات مستوطنات الاحتلال.

وتقع مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏"زوفولون" شمال مدينة حيفا، بِصليات من الصواريخ.‏

كما استهدف حزب الله مستعمرة "كريات موتسكين" ‏بِصليات من الصواريخ، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

30 صاروخاً خلال رشقة واحدة من لبنان نحو عكا

وأطلق حزب الله بـ 30 صاروخاً برشقة واحدة، من لبنان نحو عكا وخليج حيفا، وطلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المستوطنين في بلدات الشمال والجولان البقاء قرب الأماكن المحصنة.

وذكرت وسائل عبرية، أن نحو 10 عمليات اعتراض في عكا بعد إطلاق نيران من لبنان، ودوّت صفارات الإنذار في عكا والمنطقة الصناعية وفي محيطها وفي الجليل الأعلى والغربي.