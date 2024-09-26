مستشفيات الاسكندرية تطلق احتفال اليوم العالمى لسلامة المرضى

أقيمت فاعليات مختلفة بالمستشفيات و المناطق الطبية تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يُقام هذا العام تحت شعار "سلامة التشخيص من أجل سلامة المريض " "Proper diagnosis , better outcome".

تزامناً مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفي إطار الإحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضي، وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وبالتنسيق بين ادارة الجودة تحت إشراف الدكتورة ريم غانم و الإدارات المختلفة بمديرية الشئون الصحية.

وقد افتتحت الدكتورة وكيل مديرية الصحة فاعليات الاحتفالية التي أقيمت في مركز أبحاث الأسنان وقد شملت الفاعليات التى أقيمت بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية، عدد من المحاضرات للفرق الطبية و ندوات توعية للمترددين.

كما تم التنسيق مع ادارة الجودة و التدريب والصيدلة الاكلينيكية والتمريض والثقافة الصحية والعلاقات العامة لعمل محاضرات عن اليقظة الدوائية و معايير سلامة المريض و نظام الإبلاغ عن الحدث كما تم تكريم مشرفات التمريض الأكثر تفاعلاً مع منظومة الإبلاغ عن الأحداث العارضة ، تحت رعاية الدكتور أحمد خطاب مدير المستشفى .

تحت رعاية الدكتور وليد مختار مدير المستشفى تم تنظيم احتفالية بالمستشفى بالتعاون بين الادارات المختلفة و حضور لممثلي كل الفريق الطبي بالمستشفى.

أقيمت فعاليات تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمرضى وتطبيق معايير أمن وسلامة المريض حيث تم عقد محاضرات عن طرق تشخيص الأمراض الصدرية وأهمية اليوم العالمي لأمن وسلامة المريض ومعايير أمن و سلامة المريض وكيفية تطبيقها كما قام فريق الجودة بالمستشفى بالتدريب على معايير أمن وسلامة المريض و توجيه أسئلة عن معايير أمن و سلامة المريض للفريق الطبي و مكافأة المتميزين، تحت رعاية الدكتور خالد عزت.

تحت رعاية الدكتور وليد زاهر قام فريق الجودة بالمستشفى بعقد فاعليات الإحتفال عن طريق حملة توعية للمرضى، والأطباء والتمريض عن أهمية تحسين التشخيص من أجل سلامة المريض حيث تم عمل منشورات تم توزيعها على المرضى للتوعية.

تحت رعاية الدكتورة نفيسة عبد الفتاح مديرة المستشفي، قام فريق الجودة بتوعية مرضي القسم الداخلي والخارجي وتوزيع إرشادات عن سلامة المرضي ودورهم الفعال وكذلك الاحتفال مع الطاقم الطبي علي رأس العمل وعمل مقابلات مع الاطباء عن التشخيص الدقيق ثم إقامة محاضرة عن سلامه المرضي والتشخيص الدقيق .

وأقيمت دورة تدريبية تحت عنوان مفاهيم الجودة و معايير امن و سلامة المريض وتم توضيح مفاهيم الجودة الاساسية و اهمية نظام التأمين الصحى الشامل و دور هيئة الاعتماد و الرقابة بالاضافة الى متطلبات السلامة الوطنية و ادارة الملف الطبى، تحت رعاية الدكتور محمد منصور مدير المستشفى

تحت رعاية الدكتورة إيمان شكري مديرة المستشفى تم عمل محاضرة للفريق الطبي للتعريف بمفهوم التشخيص الصحيح من اجل سلامة المريض.

تحت رعاية الدكتور ادهم محمد مدير المستشفى، اقيمت فاعليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى حيث تم المرور على اقسام المستشفى المختلفة و توضيح اهمية الالتزام بمعايير سلامة المرضى و اهمية سلامة التشخيص لسلامة المرضى.

تم الاحتفال بيوم السلامة العالمي و عمل استبيان للاطباء لتحديد أهم معوقات التشخيص الصحيح كما تم عمل اختبار شفوي للتمريض عن معايير أمن وسلامة المريض..

تحت رعاية الدكتورة هالة صلاح الدين اقام فريق الجودة و اداره طب الاسنان فاعلية تضمنت تثقيف صحي للمرضي في ساحات الانتظار وورشه عمل عن الاخطاء التشخيصية في مجال طب الاسنان ومحاضره للفريق الطبي عن شعار اليوم العالمي لسلامه المرضي ٢٠٢٤.

تحت إشراف الدكتورة الشيماء عطية تم عمل فاعلية توعوية وتوزيع استبيان للاطباء استعدادا لعمل مشروع لتحسين التشخيص

تحت رعاية الدكتورة جيهان حسن مدير عام المنطقة، تم تنظيم احتفالية تضمنت محاضرات عن سلامة المرضى وفقرة تفاعلية عن سلامة المرضى من اعداد فريق الجودة

تحت رعاية الدكتور محمد خليل مدير المنطقة، تم عقد ندوات توعية بعدد من الوحدات وتضمنت توعية العاملين بالمعنى الشامل لسلامة المرضى ، عمل ندوات توعوية للمرضى وأيضا مسابقات للأطباء وقياس درجة تفاعلهم كما توزيع الهدايا على الفائزين

تحت رعاية الدكتورة فيروز سلطان مدير عام المنطقة تمت فعاليات الاحتفال بعدد كبير من الوحدات والمراكز ورعاية طوسون بمشاركة المرضى

تحت رعاية الدكتورة عبير عنان مدير عام المنطقة تم تثقيف صحى للمرضى فى عدد من الوحدات والمراكز عن أهمية دورهم بالتشخيص الصحيح

تحت رعاية الدكتورة دينا قنديل مدير عام المنطقة تمت فعاليات الاحتفال بتدريب الطاقم الطبى على اهم معايير سلامة المرضى وتوزيع منشورات توعوية واستخدام الشاشات لعرض المعايير بالوحدات والمراكز

تحت رعاية الدكتورة إسراء زيدان مدير عام المنطقة تم الاحتفال بالوحدات والمراكز بعمل مسابقات توعويه للمرضى وتوزيع جوائز.