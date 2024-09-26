الإعدام شنقًا لصاحب ورشة أنهى حياة جاره بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، صاحب ورشة ميكانيكا سيارات بإعدامه شنقًا، لإدانته بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة.

تعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة «مستور.ا» 37 عامًا، مقيم بقرية بهنيا بمركز ديرب نجم، صاحب ورشة ميكانيكا سيارات، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه «حمادة. م»، عامل ومقيم بذات الناحية، بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك على إثر خلاف سابق بسبب الجيرة، ومعايرة المتهم للمجني عليه بعدم الإنجاب، وتنفيذا لمشروعه الإجرامي وما أن انعقدت عليه عزائمه، أعد لذلك الغرض سلاح ناري عبارة عن «بندقية خرطوش»، وكمن له بمحل الواقعة متربصا به، وما إن ظفر به وجإته الفرصة لتنفيذ مأربه، أطلق صوبه عيار ناري قاصدًا قتله، وأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.



ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.





بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،

وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.

وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.