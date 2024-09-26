محافظ السويس يناقش ملفات التعديات والتصالح والتقنين 

عقد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، الإجتماع الأسبوعي نيابة عن اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ ، لمناقشة ملفات النظافة والتعديات والتصالح في البناء والتقنين.

جاء ذلك بحضور رؤساء الأحياء ومديري المديريات والادارات والقيادات التنفيذية بمحافظة السويس، وذلك اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات الكبري بالديوان العام.

يأتي هذا اللقاء لمناقشة ومتابعة العمل داخل المديريات والاحياء والتفاعل مع المواطنين وتحسين الاداء على مستوى جميع المصالح الحكومية والتأكد من سير العمل بشكل صحيح والتنسيق بين الجهات المختلفة لحل أى مشاكل او معوقات، وذلك بحضور المهندس احمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفى اللقاء تم التأكيد على مديري المديريات والإدارات بالسعى إلى تطوير وتحسين العمل والأداء لكل مدير بما يحقق الرضا للمواطنين ، مشيرا إلي ضرورة التواصل بصفة مستمرة بين القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري المديريات للتشاور في العمل لانجاز الاعمال وخدمة المواطنين .

نائب محافظ السويس يوجه برفع معدلات الأداء في ملفات التقنين والتصالح

وشدد نائب محافظ السويس على ضرورة الانتهاء من كافة الملفات والعمل على رفع معدلات الأداء خاصة في ملفات تقنين الأوضاع والتصالح والاشغالات، وانضباط الاسواق و مراقبة الأسعار والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.

واشار إلى ان الغرض من اللقاء الأسبوعي هو المتابعة و بذل الجهد اللازم للتيسير وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، كما أكد نائب المحافظ على أهمية المرور الدوري من خلال عمل حملات مكثفة لتنفيذ مبادرة الأمان و التوفير والتى من خلالها يتم إلزام سائق التاكسى بوضع عداد والالتزام بالتعريفة المقررة.

كما تم ايضا التأكيد على قيام كل مديرية وكل إدارة و كل هيئة بتقديم مقترحاتها و خطتها بالمشاركة فى الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة السويس و ذلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة مع عمل نموذج لكل فاعلية، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الاحياء على أن يقوم كل حى بتقديم عرض أسبوعي لما تم انجازه فى ملفات التقنين و التصالح و النظافة و الإشغالات و غيرها ، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة و تكثيف العمل بجميع الأحياء.

و فى نهاية اللقاء كرم الدكتور عبدالله رمضان نائبا عن المحافظ الدكتورة سوزان الجندي مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة تكريما للاداء المتميز خلال الفترة الماضية.