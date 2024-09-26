بروتكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي والمدرسة اليابانية

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي توقيع بروتوكول التعاون بين كلية التربية بقنا والمدرسة المصرية اليابانية بقنا .

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة الى سعى هذا التعاون الى تطوير العملية التعليمية وتقديم الدعم التربوي اللازم في العملية التعليمية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الكلية بإرسال طلاب الفرقة الرابعة وطلاب الدبلوم العامة في التربية للتدريب بالمدرسة وتأدية التربية العملية الخاصة بهم لإكساب طلاب التربية العملية بكلية التربية الخبرات اللازمة من قبل مجموعة من المعلمين المتخصصين، من ذوي الكفاءة العالية، لتدريبهم على تدريس المواد المختلفة، طبقًا لنظام التعليم الجديد، فضلا عن قيام المدرسة بعمل ندوات توعية بالكلية، لنشر الثقافة المدارس المصرية اليابانية ودورها الرائد باعتبارها مشروع رئاسي، حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاق المشروع في الأعوام القليلة الماضية، ومؤشرات نجاح مثمرة للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم والتعلم.

ونوه الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا أن قيام الكلية بتقديم الدعم الفني والمهني للعاملين بالمدرسة من خلال ارسال نسخه من خطه البرامج والحزم التدريبية التي تقوم بها الكلية ان تدعم الكلية المدارس بأفضل العناصر من الطلاب المعلمين لدي في التخصصات المختلفة حسب حاجه المدرسة.

جدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم تعتمد على نظام وأساليب تعليم مختلفة ، إذ تتضمن تقديم أنشطة منهاج "التوكاتسو" مع المنهج المصري الجديد لجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى فصول الثانوية.

حضر توقيع البروتكول، الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا، و الدكتور عبد الرحمن أبو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد محمود إمبارك مدير المدرسة المصرية اليابانية بقنا، و أسماء عبدالرحيم نائب مدير المدرسة، وغادة طلحة أخصائي اجتماعي بالمدرسة.

تطبيق المتحدث الرسمي:

وأعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تدشين مشروع (المتحدث الرسمي) كمنصة إعلامية لمنتسبي جامعة جنوب الوادي.

أكد الدكتور أحمد عكاوي أن مشروع ( المتحدث الرسمي ) يهدف إلى تحقيق الاتصال الفعال والإعلام الرسمي والمسئول بالجامعة والتوعية بالتوجهات الاستراتيجية والأجندة الأكاديمية للجامعة والتثقيف القانوني والإداري لمنسوبي الجامعة وبناء نظام أرشيفي للإعلام بالجامعة يمكن من خلاله استرجاع الأخبار والبحث عنها ويتضمن المشروع تطبيق اليكتروني على الانترنت والهاتف المحمول.