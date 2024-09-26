الحاصلات الزراعية والبستانية: السوق المحلية تستقبل 4 ملايين طن بطاطس سنويًا

تُعتبر البطاطس من المحاصيل النقدية المهمة، حيث توفر دخلًا جيدًا للمزارعين، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من مستوى المعيشة، ويساهم إنتاج البطاطس في خلق فرص عمل في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من الزراعة وصولًا إلى التعبئة والتوزيع، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة.

تُعتبر البطاطس من المحاصيل القابلة للتصدير، حيث تُسهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال عائدات النقد الأجنبي، مما يعزز الاقتصاد الوطني، وتُعد البطاطس مصدرًا غذائيًا هامًا، حيث تُستخدم في العديد من الأطباق وتوفر العناصر الغذائية الأساسية، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي.

تساهم زراعة البطاطس في تحسين جودة التربة وتوازن النظام الزراعي، حيث يمكن استخدامها في أنظمة الزراعة المتناوبة، مما يزيد من إنتاجية المحاصيل الأخرى، ويُشجع إنتاج البطاطس على تبني تقنيات زراعية حديثة، مثل الزراعة الدقيقة وإدارة الموارد، مما يُعزز الكفاءة والإنتاجية.

تُستخدم البطاطس في صناعات متعددة مثل إنتاج الشيبس والبطاطس المجمدة، مما يساهم في تنمية الصناعات الغذائية ويزيد من القيمة المضافة.

تصدير البطاطس

ومن جانبه، أكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية والبستانية بوزارة الزراعة، أن مصر تزرع حوالي 500 ألف فدان من البطاطس، مما ينتج نحو 6 ملايين طن سنويًا، يُصدر منها مليون طن فقط.

وأضاف عطا أن السوق المحلية تستقبل 4 ملايين طن من البطاطس سنويًا، في حين يبلغ الاحتياج السنوي 3.5 مليون طن، مما يوفر فائضًا طبيعيًا يُقدر بنحو نصف مليون طن. وأكد أنه لا توجد مشاكل في الإنتاج.

وأشار إلى توجيهات وزير الزراعة بضرورة تعزيز الرقابة وتقديم النصائح والإرشادات للمزارعين والتجار. ولفت إلى أن تأثير التغيرات المناخية على مصر كان طفيفًا، حيث لم يتجاوز انخفاض الإنتاج 10%.

كما أوضح أن الفترة من منتصف سبتمبر إلى أكتوبر تُعتبر فترة العروة، وأشار إلى أن تعدد الوسطاء وجشع التجار ساهم في ارتفاع سعر كيلو الطماطم بنسبة 400%.