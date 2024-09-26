الزراعة تنفذ قوافل توعوية في مدينة دهب

بهدف تنفيذ برامج المبادرة "بداية"

أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء قوافل زراعية توعوية في مدينة دهب، بهدف تنفيذ برامج المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك استجابة لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قافلة زراعية بيطرية

وأوضح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، أن الإدارة الزراعية في دهب، بقيادة المهندس عماد منصور، قامت بتنظيم قافلة زراعية بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، استمرت على مدار ثلاثة أيام، وشملت القافلة توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الصحيحة، وآليات برامج التسميد والمكافحة المتكاملة.

كما تم تسليط الضوء على مخاطر سوسة الطماطم والعنكبوت الأحمر وطرق مكافحتهما، بالإضافة إلى تعزيز الزراعة المستدامة وسبل الاستفادة من مخلفات المزرعة وتدويرها. تهدف هذه التوعية إلى تقليل التكاليف وزيادة ربحية المزارعين.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه يسعى للاجتماع مع جميع العاملين في القطاع الزراعي بمختلف مدن المحافظة، لمناقشة مهامهم وفهم التحديات التي يواجهها المزارعون، والبحث عن الحلول المناسبة، و كما أكد على أهمية التواصل المستمر مع المزارعين والتواجد بينهم في الحقول لضمان دقة المعلومات الإرشادية المقدمة.

الجمعيات التعاونية الزراعية

وأشار إلى أن ثقة المزارعين في المعلومات التي يقدمها المهندسون تساعدهم على تطبيقها وتحقيق النتائج المطلوبة. وأكد على أهمية مراجعة أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والسجلات الخاصة بها، حيث يُعد ذلك من العوامل الأساسية للنهوض بالقطاع الزراعي، لذا، يجب تنشيط هذه الجمعيات لتلبية التطورات في القطاع الزراعي وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأضاف أن إدارة التعاون بالمديرية، تحت قيادة المهندس محمد الشاذلي، تبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع الجمعيات الزراعية، وتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات والأنشطة المقدمة للمزارعين، مما يسهم في تقدم القطاع الزراعي.