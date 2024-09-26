محافظ القاهرة: القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من كافة أجهزة الدولة

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من كافة أجهزة الدولة لكونها تتعلق بشكل مباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التى تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى دعم المحافظة لجهود كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية بهذا الملف وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة.

جاء ذلك خلال ندوة "المسألة السكانية بين الزيادة والنقصان" والتي شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعقدتها لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة .

المحافظة تسعى لإيجاد حلول غير تقليدية فى التعامل مع المشكلة السكانية

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول غير تقليدية فى التعامل مع المشكلة السكانية خاصة وأنها محافظة جاذبة للسكان للبحث عن فرص عمل ، والتعليم، مشيرًا إلى أن العاصمة من أكثر المحافظات كثافة في عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها ١١ مليون نسمة ، ويتردد عليها يوميًا عدد يقارب عدد السكان .

وأشار محافظ القاهرة الى أن جهود الدولة في تفريغ العاصمة ونقل الوزارات ، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كان أحد وسائل التعامل مع القضية السكانية بالقاهرة ، كما كان لشبكة الطرق التى تم تنفيذها الأثر الكبير فى تخفيف الزحام.

تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية بصحة الأم والجنين، لخروج جيل قوى يفيد نفسه وبلده

وأكد محافظ القاهرة على دور المجلس القومي للمرأة فى التوعية بتنظيم الأسرة ، والإهتمام بخلق جيل واعى واستمرار تكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على شتى المجالات، مع تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية بصحة الأم والجنين، لخروج جيل قوى يفيد نفسه وبلده.

كما أكد محافظ القاهرة على دور المجلس القومي للمرأة فى المساعدة على التوعية بأهمية تحسين خصائص المجتمع وتنمية الوعي لدى المرأة والاهتمام بقضاياها، والتشديد على أهمية الحوار المجتمعي، والذي يتم خلاله مناقشة القضايا التي تهم الأسرة المصرية في مختلف المجالات، مع تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة لتوعية المواطنين.



