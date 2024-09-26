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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

موعد تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية

محال التجارية
محال التجارية

يبدأ تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية اعتبارًا من غد، 27 سبتمبر 2024، وذلك بعد انتهاء قرار مجلس الوزراء الذي وُضع في أول يوليو الماضي، والذي تم بموجبه تقديم مواعيد غلق المحال بساعة واحدة كجزء من جهود ترشيد استهلاك الكهرباء.

انتهاء العمل بالمواعيد الحالية

تسجل اليوم، 26 سبتمبر الجاري، نهاية العمل بالمواعيد الحالية لفتح وغلق المحال التجارية.

المواعيد الجديدة لغلق المحال

ستُطبق المواعيد الشتوية الجديدة، حيث ستغلق الكافيهات والبازارات والمطاعم، بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية، الساعة 12 صباحًا يوميًا، وتُفتح في الساعة 5 صباحًا. في أيام الخميس والجمعة والأعياد والعطلات الرسمية، يتم تمديد وقت غلق المحال الموجودة بالمولات إلى الساعة 1 صباحًا.

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مواعيد غلق الورش

تُغلق الورش داخل الكتل السكنية الساعة 6 مساءً، وتُفتح في الساعة 5 صباحًا.

مواعيد غلق المولات التجارية

تُغلق المحال والمولات التجارية الساعة 10 مساءً، بينما يُمدد الوقت إلى الساعة 11 مساءً في أيام الخميس والجمعة والأعياد والعطلات الرسمية.

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خدمات التوصيل

تستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24 ساعة).

المحال المستثناة من المواعيد الجديدة

يُستثنى من المواعيد الشتوية الجديدة محلات البقالة والسوبر ماركت، ومحلات بيع الفواكه والخضروات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، والمخابز، والأفران.

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