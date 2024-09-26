رئيس جامعة المنوفية يعلن حصول 7 برامج بكلية الزراعة على الاعتماد المؤسسى

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية عن حصول حصول ثلاثة برامج دراسية بكلية الزراعة على الإعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ،ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٥/ ٩ / ٢٠٢٤ ،وهى برامج الإنتاج النباتي توجه محاصيل وتوجه بساتين و برنامج الهندسة الزراعية .

بينما حصلت برنامج العلوم الإقتصادية والإجتماعية وتوجه اقتصاد وتوجه الإرشاد الزراعى والمجتمع الريفى وتوجه الإنتاج الحيوانى وتوجه الأراضي والمياه، علي إعتماد مشروط من الهيئة .

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدارتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، مشيرا إلي أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجها الشكر لمركز ضمان الجودة بالجامعة لجهودهم المتواصلة لتأهيل برامج كليات الجامعة للحصول على الاعتماد.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة كلية الزراعة و الأقسام التي تم اعتماد برامجها على الجهد الكبير المبذول لتاهيلها للحصول على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.