درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم

بالرغم من الأجواء الخريفية اللطيفة من حيث درجات الحرارة الأقل من فصل الصيف، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجوية أعلنت أن اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب المحافظات، ويكون شديد الحرارة عل جنوب الصعيد وجنوب سيناء، على أن يكون معتدل الحرارة ليلاًا وفي الصباح الباكر.

ومن المتوقع تَكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم 25-9-2024

أما عن درجات الحرارة فجاءت في بعض المدن والمحافظات كالتالي:

درجة الحرارة في القاهرة .. 22 32

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 23 30

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 21 31

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 22 30

درجة الحرارة في المنصورة .. 22 31

درجة الحرارة في الزقازيق .. 22 32

درجة الحرارة في طنطا .. 22 31

درجة الحرارة في دمياط .. 23 29

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 30

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 21 33

درجاتالحرارة فى السويس .. 23 32

درجة الحرارة في العريش .. 22 30

درجة الحرارة في رفح .. 22 29

درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 33

درجة الحرارة في نخل .. 17 31

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 14 27

درجة الحرارة في الطور .. 26 33

درجة الحرارة في طابا .. 24 30

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 26 36

درجة الحرارة في العلمين .. 22 29

درجة الحرارة في مطروح .. 22 29

درجة الحرارة في السلوم .. 23 34

درجة الحرارة في سيوة .. 21 36

درجة الحرارة في الغردقة .. 25 36

درجة الحرارة في مرسى علم .. 26 37

درجة الحرارة في الفيوم .. 22 33

درجة الحرارة في بنى سويف .. 22 33

درجة الحرارة في المنيا .. 21 35

درجة الحرارة في أسيوط .. 22 36

درجة الحرارة في سوهاج .. 22 36

درجة الحرارة في قنا .. 25 37

درجة الحرارة في الأقصر .. 24 38

درجة الحرارة في أسوان .. 26 38

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 25 37

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 26 38

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 37

درجة الحرارة في حلايب .. 29 35

درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 35

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 33