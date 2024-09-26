مبادرة "بناء الإنسان" تواصل أنشطتها بقرية أبوشوشة شمال قنا

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه أبوشوشة التابعة لمركز ابوتشت، شمال قنا.

شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استهدفت 2041 مواطن، فيما نفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 150 أسرة ، و نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استهدفت 30 شاب.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استهدفت 70 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 50 سيدة .

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، و ذوي الهمم ، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 79 مواطنًا.

ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 25 مزارعًا، وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتى استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن ، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها منها 50 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعمل عدد من الندوات والفعاليات استهدفت 64 مواطن ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 110 مواطن

كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه استفاد منها 435 طفل وشاب، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 125مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 350 مواطن ، فيما قامت هيئه محو الأمية و تعليم الكبار بعقد امتحانات فورية وندوات لعدد (70) مواطنًا.

أهداف المبادرة:

وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنمية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية.